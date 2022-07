We moesten er 16 jaar op wachten, en nu is er dus Wout van Aert. Van de Tour in 2006 is het geleden dat een landgenoot met de gele trui om zijn schouders door België reed. Toen mocht die andere Kempense kampioen zijn regenboogtrui inruilen voor een geel kleurtje. Het zorgde in startplaats Huy voor een ware Boonen-manie.