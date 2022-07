Nicola Philippaerts springt naar derde plaats in prestigieuze GP van Aken

Na twee omlopen bleven nog vijf foutloze combinaties over voor de ultieme barrage. Eerste starter McLain Ward reed voor een snelle tijd en bekochten dat na een lange lijn richting laatste hindernis met een springfout. Scott Brash verbeterde daarna de tijd van Daniel Deusser en finishte effectief bijna twee seconden sneller.

Na Brash was het de beurt aan Nicola Philippaerts en Katanga. Onze landgenoot ging er volledig voor en kwam dicht in de buurt, maar strandde op een halve seconde van Brash. Het lukte thuisrijder Gerrit Nieberg wel. Tot groot jolijt van het publiek was de Duitser zo de verrassende winnaar in Aken.

"Op het einde wil je natuurlijk meer en wil je winnen", zegt Nicola Philippaerts. "Maar als je het objectief bekijkt dan zijn de verschillen zo klein en heeft Katanga het fantastisch gedaan."

"Katanga heeft haar voor 200 procent gesmeten. Getuige daarvan de 3 foutloze omlopen in toch wel één van de grootste wedstrijden. Dit is voor weinig paarden weggelegd. Als je dat op dit niveau kan, dan mag ik met enige trots zeggen dat ik een toppaard heb. Ze heeft fenomenaal gesprongen. Ik kan niet anders dan trots zijn."