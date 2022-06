LIVEBLOG TOUR: Bryan Coquard en Daryl Impey haken af na positieve coronatest

clock 12:55 12 uur 55. Cofidis ziet sprinter wegvallen. Ook Team Cofidis vloekt. Sprinter Bryan Coquard moet in laatste instantie afhaken na een positieve coronatest. Zijn vervanger is Pierre-Luc Périchon. . Cofidis ziet sprinter wegvallen Ook Team Cofidis vloekt. Sprinter Bryan Coquard moet in laatste instantie afhaken na een positieve coronatest. Zijn vervanger is Pierre-Luc Périchon.

clock 12:54 12 uur 54.

clock 12:45 12 uur 45. Daryl Impey (Israel-Premier Tech) legt positieve coronatest af, Guy Niv vervangt hem. Daar is de volgende! . Israel-Premier Tech moet Daryl Impey thuislaten na een positieve test op donderdag. De Israëliër Guy Niv is zijn vervanger. Impey had begin deze week een hoogrisicocontact en vergezelde daarom de teambubbel van Israel-Premier Tech nog niet. Hij miste zo de teampresentatie woensdagavond. De 37-jarige Zuid-Afrikaan zou aan zijn negende Tour gaan beginnen. Hij won in 2019 een etappe. Voor de 28-jarige Niv wordt het zijn tweede Tour. Woensdag raakte ook al bekend dat sportief manager Rik Verbrugghe voorlopig de ploeg niet vervoegt. Hij testte positief op COVID-19 terwijl hij op weg was naar Kopenhagen. Verbruggghe keerde terug naar huis. . Daryl Impey (Israel-Premier Tech) legt positieve coronatest af, Guy Niv vervangt hem Daar is de volgende! . Israel-Premier Tech moet Daryl Impey thuislaten na een positieve test op donderdag. De Israëliër Guy Niv is zijn vervanger. Impey had begin deze week een hoogrisicocontact en vergezelde daarom de teambubbel van Israel-Premier Tech nog niet. Hij miste zo de teampresentatie woensdagavond. De 37-jarige Zuid-Afrikaan zou aan zijn negende Tour gaan beginnen. Hij won in 2019 een etappe. Voor de 28-jarige Niv wordt het zijn tweede Tour. Woensdag raakte ook al bekend dat sportief manager Rik Verbrugghe voorlopig de ploeg niet vervoegt. Hij testte positief op COVID-19 terwijl hij op weg was naar Kopenhagen. Verbruggghe keerde terug naar huis.

clock 12:44 12 uur 44.

clock 12:44 12 uur 44. Tour Geen Tour voor Greg Van Avermaet, Jungels legt negatieve PCR-test af

clock 30-06-2022 30-06-2022.

clock 20:28 20 uur 28. Toch nog een Tour voor Greg Van Avermaet? Bob Jungels (AG2R) voelde zich de voorbije dagen ziek en heeft nu een positieve coronatest afgelegd. "Het resultaat toonde een heel lichte virale lading, waardoor we hem donderdagochtend opnieuw zullen testen", zegt dokter Serge Niamke. Mocht Jungels toch nog moeten afhaken, dan wordt Greg Van Avermaet in allerijl opgetrommeld. Van Avermaet toonde zich eerder deze week nog zwaar ontgoocheld dat hij niet geselecteerd werd. . Toch nog een Tour voor Greg Van Avermaet? Bob Jungels (AG2R) voelde zich de voorbije dagen ziek en heeft nu een positieve coronatest afgelegd. "Het resultaat toonde een heel lichte virale lading, waardoor we hem donderdagochtend opnieuw zullen testen", zegt dokter Serge Niamke.



Mocht Jungels toch nog moeten afhaken, dan wordt Greg Van Avermaet in allerijl opgetrommeld. Van Avermaet toonde zich eerder deze week nog zwaar ontgoocheld dat hij niet geselecteerd werd.

clock 20:28 20 uur 28. Tour Uitzinnige massa zorgt voor kolkende sfeer bij Tourpresentatie, Wout van Aert maakt grapje

clock 20:20 20 uur 20. Tour IN BEELD: Deze ploegen hebben een nieuwe uitrusting voor de Tour de France

clock 18:18 18 uur 18. Ploegvoorstelling 18.30 uur. Volg in om 18.30 uur onderstaand artikel de ploegvoorstelling van alle teams die aan de start staan van de Tour de France in onze livestream. Let vooral ook op de opvallende make-overs die verschillende ploegen ondergaan zijn. . Ploegvoorstelling 18.30 uur Volg in om 18.30 uur onderstaand artikel de ploegvoorstelling van alle teams die aan de start staan van de Tour de France in onze livestream. Let vooral ook op de opvallende make-overs die verschillende ploegen ondergaan zijn.

clock 17:32 17 uur 32. Dat ik geen trein heb? We hebben niet echt de jongens die me kunnen afzetten in de laatste 200 meter. Maar zulke dingen gebeuren: dit is de beste ploeg die we op dit moment konden opstellen. We moeten onze aanpak een beetje veranderen, maar eerlijk: het is oké als ze me afzetten bij het ingaan van de laatste kilometer en ik dan zelf mijn ding moet doen. Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Dat ik geen trein heb? We hebben niet echt de jongens die me kunnen afzetten in de laatste 200 meter. Maar zulke dingen gebeuren: dit is de beste ploeg die we op dit moment konden opstellen. We moeten onze aanpak een beetje veranderen, maar eerlijk: het is oké als ze me afzetten bij het ingaan van de laatste kilometer en ik dan zelf mijn ding moet doen. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

clock 17:05 17 uur 05. Wissel bij Astana. Ook Astana Qazaqstan klopt aan bij de reservebank: Samuele Battistella neemt niet deel, Aleksandr Riaboesjenko stapt in de ploeg. . Wissel bij Astana Ook Astana Qazaqstan klopt aan bij de reservebank: Samuele Battistella neemt niet deel, Aleksandr Riaboesjenko stapt in de ploeg.

clock 17:00 De nieuwe outfit van Trek-Segafredo. . 17 uur . De nieuwe outfit van Trek-Segafredo.

clock 16:52 16 uur 52. Tour Uitzinnige massa zorgt voor kolkende sfeer bij Tourpresentatie, Wout van Aert maakt grapje

clock 16:52 U kunt vanaf 18.30 u de ploegvoorstelling met livestream bekijken. 16 uur 52. U kunt vanaf 18.30 u de ploegvoorstelling met livestream bekijken.

clock 16:49 16 uur 49. Naesen: "Geen Van Avermaet? Ook voor mij een totale verrassing". Oliver Naesen wordt in deze Tour niet geflankeerd door boezemvriend Greg Van Avermaet. "En dat was voor mij ook een totale verrassing", zegt hij daarover. "Greg heeft al zoveel meer dan ik bewezen in de Tour de France, maar ik denk gewoon dat het laatste weekend in de Dauphiné hem de das heeft omgedaan. Hij klom niet goed en het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, voor hetzelfde geld was ik er niet bij en hij wel." "Uiteraard vind ik dat ambetant ", gaat hij verder. "Zeker omdat er wel vooraf werd aangegeven dat we er beiden zouden bij zijn in de Tour. We hadden allebei onze zomer gepland, het menselijke, niet-sportieve leven is gepland, zowel bij hem, als bij mij." "Als ik me dan in zijn plaats stel, is dat toch even je wereld die instort als je niet mag gaan. Dat is niet leuk, zeker als je eerder aanvoelt dat je wel het vertrouwen had. Dus ik vind het echt jammer voor hem." . Naesen: "Geen Van Avermaet? Ook voor mij een totale verrassing" Oliver Naesen wordt in deze Tour niet geflankeerd door boezemvriend Greg Van Avermaet. "En dat was voor mij ook een totale verrassing", zegt hij daarover. "Greg heeft al zoveel meer dan ik bewezen in de Tour de France, maar ik denk gewoon dat het laatste weekend in de Dauphiné hem de das heeft omgedaan. Hij klom niet goed en het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, voor hetzelfde geld was ik er niet bij en hij wel." "Uiteraard vind ik dat ambetant", gaat hij verder. "Zeker omdat er wel vooraf werd aangegeven dat we er beiden zouden bij zijn in de Tour. We hadden allebei onze zomer gepland, het menselijke, niet-sportieve leven is gepland, zowel bij hem, als bij mij." "Als ik me dan in zijn plaats stel, is dat toch even je wereld die instort als je niet mag gaan. Dat is niet leuk, zeker als je eerder aanvoelt dat je wel het vertrouwen had. Dus ik vind het echt jammer voor hem."

clock 16:48 16 uur 48. Vorig jaar zag ik amper kansen voor mezelf, maar in deze Tour is dat compleet anders. Het profiel van de ritten biedt wat meer mogelijkheden. Al denk ik dan vooral aan week twee en week drie, in de eerste week moet ik kopman Ben O'Connor bijstaan. Dat wordt een verraderlijke week met de waaierrit en de kassei-etappe. Vooral in die laatste etappe denk ik totaal niet aan persoonlijk succes. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Vorig jaar zag ik amper kansen voor mezelf, maar in deze Tour is dat compleet anders. Het profiel van de ritten biedt wat meer mogelijkheden. Al denk ik dan vooral aan week twee en week drie, in de eerste week moet ik kopman Ben O'Connor bijstaan. Dat wordt een verraderlijke week met de waaierrit en de kassei-etappe. Vooral in die laatste etappe denk ik totaal niet aan persoonlijk succes. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

clock 16:42 16 uur 42. Buien tijdens de tijdrit? Donderdag zal ook de startorde van de openingstijdrit bekendgemaakt worden. De eerste renner gaat om 16 u van start, de laatste coureur rond 18.55 u. Er hangen buien in de Deense lucht en de kans op druppels wordt groter in de late namiddag. Sommige favorieten of klassementsmannen zullen dus misschien eieren voor hun geld kiezen en opteren voor een vroeg startuur. . Buien tijdens de tijdrit? Donderdag zal ook de startorde van de openingstijdrit bekendgemaakt worden. De eerste renner gaat om 16 u van start, de laatste coureur rond 18.55 u. Er hangen buien in de Deense lucht en de kans op druppels wordt groter in de late namiddag. Sommige favorieten of klassementsmannen zullen dus misschien eieren voor hun geld kiezen en opteren voor een vroeg startuur.

clock 16:36 16 uur 36. Nog over Israel-Premier Tech: als "close contact" is Daryl Impey nog niet opgenomen in de ploegbubbel. Donderdag wordt beslist of hij kan starten. Hij mist de ploegvoorstelling van vanavond. Dat geldt ook voor sportief manager Rik Verbrugghe, die terugkeert uit Kopenhagen na een positieve test. . Nog over Israel-Premier Tech: als "close contact" is Daryl Impey nog niet opgenomen in de ploegbubbel. Donderdag wordt beslist of hij kan starten. Hij mist de ploegvoorstelling van vanavond. Dat geldt ook voor sportief manager Rik Verbrugghe, die terugkeert uit Kopenhagen na een positieve test.

clock 16:34 16 uur 34. We hebben één leider voor het klassement: David Gaudu. Onze ploeg is rond hem gebouwd en hij verdient die kans. Thibaut Pinot wordt zijn engelbewaarder in de bergen, net als Michael Storer. Er is geen interne concurrentie of rivaliteit. . Marc Madiot (teammanager Groupama-FDJ). We hebben één leider voor het klassement: David Gaudu. Onze ploeg is rond hem gebouwd en hij verdient die kans. Thibaut Pinot wordt zijn engelbewaarder in de bergen, net als Michael Storer. Er is geen interne concurrentie of rivaliteit. Marc Madiot (teammanager Groupama-FDJ)