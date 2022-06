Kris Meertens: "Met Ben Broeders is er een nieuwe Belgische winnaar opgestaan"

Ben Broeders won de Diamond League-meeting na een sprong over 5,80m. "Hij is veel regelmatiger geworden", zegt Meertens. "Het is echt wel een straffe prestatie."

De commentator is lovend over de ingesteldheid van Broeders: "Hij was al een groot talent, maar springt nu regelmatig rond die 5,80m. Vooral de intentie vond ik knap."

"Hij wist dat wereldrecordhouder Mundo Duplantis niet ging afzakken naar Parijs. Die is buiten categorie en onmogelijk te verslaan. De Zweed springt zelfs over 6 meter, dat kan Ben Broeders (nog) niet."



Toch schat Meertens de prestatie van Broeders hoog in. "Hij is een winnaar geworden, dat wil niet zeggen dat hij naar een medaille kan springen op een WK of EK, maar hij doet mee voor de prijzen. Dat vind ik knap."