Geen nieuwe knalprestatie van Ben Broeders in Oslo, Femke Bol vliegt op 400m horden

Ben Broeders had de voorbije weken al meermaals getoond dat hij in bloedvorm verkeerde. Afgelopen weekend verbeterde hij in Duitsland nog zijn Belgisch record met een sprong over 5,85 meter.



Een evenaring van dat record had Broeders in Oslo de 2e plaats kunnen opleveren, maar in de Noorse hoofdstad bleef onze landgenoot steken op 5,60 meter. Hij faalde vervolgens 3 keer op 5,70 meter. De Zweed Armand Duplantis won met een sprong over 6,02 meter, een beste wereldjaarprestatie.



Op de 400 meter horden bij de vrouwen liep de Nederlandse Femke Bol een bijzonder scherpe chrono: 52"61, ruim onder haar beste tijd van het seizoen. Het persoonlijke record van Bol beraagt 52"03. In Oslo had Bol ruim 2 seconden voorsprong op de nummer 2.



Het slotnummer in Oslo was de mijl, een kolfje naar de hand van thuisloper Jakob Ingebrigtsen. De Noorse publiekslieveling snelde met 3'46"46 naar een nationaal record. Onze landgenoot Ismael Debjani gaf op.