Keniaan Kimeli loopt supertijd op de 5000m in Rome, Fred Kerley flitst op de 100m

Geen Belgische deelnemers op de Diamond League-meeting van Rome, maar er was nog genoeg lekkers voor de atletiekliefhebber. Die werd ook niet ontgoocheld, zeker niet door de Keniaan Nicholas Kimeli.



Kimeli verbeterde op de 5.000 meter niet alleen zijn persoonlijk record, maar ook de bestewereldjaarprestatie en het meetingrecord van Eliud Kipchoge. Op de mondiale ranking aller tijden komt Kimeli op de zevende plaats terecht.

Er sneuvelden nog drie andere bestewereldjaarprestaties, allemaal bij de vrouwen. Op de 100 meter horden won de Puerto Ricaanse olympische kampioene Jasmine Camacho-Quinn in 12"37, op de 800 meter won de Amerikaanse olympische kampioene Athing Mu een dag na haar 20e verjaardag in 1'57"01 en in het polsstokspringen haalde eveneens een Amerikaanse de zege binnen. Sandi Morris ging over 4,81 meter.

Op een ongezien sterk bezette 200 meter bij de vrouwen haalde de Jamaicaanse Shericka Jackson het in 21"91, voor haar landgenote en olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah (22"25). Op de 100 meter bij de mannen won de Amerikaan Fred Kerley, zonder al te veel tegenstand, in 9"92.