Karim Bachar blijft 2 jaar langer bondscoach van Belgische futsalploeg

Bachar is 46 en voormalig aanvoerder van de Futsalduivels, hij leidt het team sinds januari 2020.



"Ik ben zeer trots dat ik mijn werk samen met mijn staf kan verderzetten bij de nationale futsalploeg. Ik was jaren kapitein van deze ploeg en nu ben ik coach. Dus kan ik alleen maar trots zijn dat ik mijn werk bij de federatie kan verderzetten", zegt Bachar.



"Ons doel is om het zo goed mogelijk te doen in de kwalificaties voor het WK Futsal 2024. Ons kwalificeren voor dat WK is echter een zeer zware opdracht, maar we zullen uiteraard ons uiterste best doen."



"Anderzijds willen we jonge spelers ook ervaring laten opdoen, dit met het oog op de toekomst van de nationale ploeg."



Op 6 juli is de loting voor de WK-voorronde. De 36 Europese teams worden in 12 groepen van 3 verdeeld. Na 4 duels (thuis en uit) stoten de 12 groepswinnaars en 4 beste tweedes door naar de Eliteronde.



De resterende 8 tweedes nemen deel aan barrages waar nog 4 tickets voor de Eliteronde te verdienen zijn.



De Eliteronde bestaat uit 5 groepen van 4 landen. De 5 groepswinnaars mogen naar het WK 2024. De 4 beste tweedes mogen naar de barrages, die leveren nog 2 WK-tickets op.