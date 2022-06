Hazard of Trossard in de basis bij de Duivels? Cijfers liegen niet, maar...

Cijfers zeggen niet alles, maar ze liegen niet

Zowel Eden Hazard als Leandro Trossard kwam in alle vier de wedstrijden in actie. Hazard vaak als de starter, Trossard als zijn doublure. De speler van Real Madrid mocht 196 minuten spelen, die van Brighton 182. Als we dan inzoomen op de statistieken, worden enkele dingen duidelijker. In balbezit doen ze het allebei ongeveer even goed. Het aantal dribbels en passes zijn bijna identiek, maar wat wel opvalt, is dat de passnauwkeurigheid van Trossard toch beduidend hoger ligt dan die van Hazard. Het grootste verschil zit hem in de offensieve acties. Daarin is Trossard veel aanweziger dan Hazard. Op het gebied van balcontacten binnen de 16, schoten, schoten op doel, gecreëerde kansen en doelpunten scoort de speler van Brighton beduidend beter dan die van Real Madrid. Als we dus naar de naakte cijfers kijken, dan heeft Leandro Trossard een betere beurt gemaakt dan Eden Hazard. Maar moet ons dat verwonderen?

Eden Hazard

Nations League 4-luik Leandro Trossard 196 speelminuten

182 3 schoten 7 2 schoten op doel 4 0.9 expected goals 1.2 0 goals 2 3 kansen gecreëerd 6 1 assists 0 5 dribbels 6 3 dribbels afgerond 4 10 balcontacten in de 16 16 103 passes 102 83.5% passnauwkeurigheid 89.2%

Matchritme en vormpeil als bepalende factor

Dat Eden bij Real Madrid op een zijspoor zit, is oud nieuws. Maar sinds dit voorjaar het plaatje in zijn voet operatief werd verwijderd en hij pijn- en blessurevrij kan spelen, hangt er een zweem van positivisme rond Hazard.

Bij de Rode Duivels werd in de voorbije wedstrijden wel duidelijk dat vooral het matchritme hem parten speelt. Een uur, ça va, maar je ziet zijn rendement met de tijd dalen. Dat is bij Leandro Trossard helemaal niet het geval en dat weerspiegelde zich ook in zijn prestaties op het veld. Trossard draaide dit jaar een topseizoen met Brighton & Hove Albion. Hij stond 84% van de wedstrijden in de basis, werd cotopschutter met 8 doelpunten en deelde 3 assists uit. Hiermee had hij een belangrijk aandeel in de 9e plaats in de Premier League.

Trossard heeft zich met invalbeurten in de gunst van de bondscoach gespeeld Peter Vandenbempt

Als we dit dan projecteren naar het najaar, wanneer het WK in Qatar wordt gespeeld, dan liggen de kaarten voor Leandro eigenlijk veel beter dan voor Eden. Bij Brighton (als hij daar blijft tenminste) is Trossard een vaste waarde en dus zal hij, zonder blessures, genoeg matchritme opdoen met het oog op dat WK.

Eden Hazard, die aangaf bij Real Madrid te willen blijven, staat voor een titanenopdracht. Hij moet zich in de ploeg knokken die dit seizoen de Champions League won. Waar ene Vinicius Junior een certitude is op zijn positie, waar Benzema de status van God benadert en waar eigenlijk nog amper iemand gelooft in de kwaliteiten van onze vinnige linksbuiten.

Maar wie moet dan spelen in Qatar?

Het krediet en de faam die Eden Hazard in de laatste 15 jaar heeft opgebouwd, veeg je natuurlijk niet zomaar onder tafel. En als we puur op basis van talent en klasse zouden selecteren, is er geen discussie over wie linksbuiten moet staan bij de Rode Duivels. Maar als we hoog willen mikken op het WK, dan zal zijn niveau toch drastisch moeten verhogen en dat kan alleen maar door te spelen bij zijn club. Geen vakantie nemen, topfit zijn bij de start van La Liga en van bij het begin van het seizoen knallen bij Real is de boodschap. Lukt dit niet, dan moet Roberto Martinez zich misschien de bedenking maken of het niet verstandiger is om Leandro Trossard, in de vorm die hij nu etaleert, een kans te geven op die positie. Eden Hazard zou zich dan de rol als super-de-luxe invaller kunnen aanmeten om wedstrijden alsnog te doen kantelen in de tweede helft. Maar of onze capitaine zich in die rol kan schikken, dat is een ander paar mouwen.