Coach Ronny Deila: "Veel van de waarden van Standard zitten in mijn DNA"

Deila was de nummer 1 op het lijstje van de nieuwe Amerikaanse bazen van Standard. Die halen de man weg die vorig jaar de MLS Cup won, het kampioenschap in de VS, en ook nu op kop stond in de Eastern Conference.



Deila laat een succesvol project achter voor een nieuwe uitdaging bij een club, die vorig jaar de bodem bereikte.



"Ik ben trots en blij om hier te mogen zijn", waren de eerste woorden van de man die als coach ook trofeeën pakte in Noorwegen (Strømsgodset) en Schotland (Celtic).



"Voor mij is het een droom om voor een grote club te werken in Europa en in België. Voor mij is België altijd een topcompetitie geweest. Er zijn hier heel wat goede spelers, coaches en teams."



Deila noemde Standard misschien zelfs de grootste club van het land. "Ik wil Standard graag terugbrengen naar waar het hoort: meestrijdend voor de trofeeën en voor Europa."





Het moment is ook geschikt, vindt de Noor: "Dit is mijn vijfde club, ik deed in Noorwegen, Schotland en de VS heel wat ervaring op. Mijn beste jaren als coach komen eraan. Ik ben 46, de komende 10 jaar moet een coach floreren."



"Ik weet dat het een zware uitdaging wordt, maar met mijn ervaring kijk ik ernaar uit. Daarom ben ik hier ook. Het is een uitdaging die we kunnen laten lukken. We willen iets groots neerzetten voor de club, de fans en iedereen die van Standard houdt."

