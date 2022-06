Maak kennis met het eSkootr Championship: deze waaghalzen steppen met 100 km/u door de straten

Het eSkootr Championship is toe aan zijn eerste editie ooit. In zes verschillende manches, verspreid over Europa en Amerika, nemen 10 teams met elk 3 piloten - zowel mannen als vrouwen - het tegen elkaar op.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een systeem met verschillende reeksen. De top 4 of top 3 stoot telkens door naar de volgende ronde. Uiteindelijk maken de zes overgebleven finalisten uit wie de manche wint.

Net zoals in de Formule 1 wordt er zowel een teamklassement als een individueel klassement opgemaakt over alle manches heen.

De eerste twee manches zitten er intussen op. Wie de volgende live wil meemaken, moet op 15 en 16 juli in Italië zijn.

Het doel van de gloednieuwe competitie is om micromobiliteit te promoten. Duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn daarbij de drie belangrijkste pijlers volgens de organisatoren.