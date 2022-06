De voetsporen van papa Michael vervagen: hoe "brokkenpiloot" Mick Schumacher zijn F1-droom in gevaar brengt

Zijn sympathieke aura en aantrekkingskracht houden hem niet langer onbesproken. Na een zoveelste crash in Monaco krijgt Mick Schumacher (23) stilaan de reputatie van brokkenpiloot in de Formule 1. Hoeveel krediet geeft zijn achternaam hem nog?

Sinds hij aan een stuur kon draaien, laaide het enthousiasme op. Al vanaf zijn kindertijd waren de schijnwerpers gericht op Mick Schumacher - telg van een zevenvoudig wereldkampioen. Karten deed de enige zoon van Michael onder een schuilnaam. Maar eenmaal in een echte bolide waren de torenhoge verwachtingen niet meer weg te slaan. En met elke overwinning in de aanloopklassen - onder meer de eindzege in de F3 en F2 - bereikte de hoop van vele fans ongekende hoogtes. In navolging van Michael zou ook Mick Schumacher geschiedenis schrijven in de Formule 1. Liefst van al bij Ferrari, de renstal die vaderlief grootmaakte.

Koning der Crashes

Ondertussen rijdt Schumacher al twee jaar mee in de koningsklasse van de autosport. De harde balans na 28 races? Nul WK-punten. In zijn debuutjaar kon Schumi Junior nog het excuus van een ondermaats Haas-wagen inroepen, maar dat verweer gaat nu niet meer op. Kersvers ploegmaat Kevin Magnussen overklaste zijn collega - nota bene zonder voorbereiding - op alle vlakken en sprokkelde 15 punten in zeven races. Schumacher trok vooral de aandacht naar zich toe met enkele spectaculaire crashes. In Saudi-Arabië reed de Duitser een eerste keer zijn wagen total loss. In Monaco volgde alweer megacrash, die de bolide van Haas in twee splijtte. Koosnaampjes als "Schumi III" of "Quick Mick" maakte in de Duitse pers plaats voor de "Koning der Crashes". Een titel die Schumacher met het schaamrood op de wangen overneemt van voormalige ploeggenoot Nikita Mazepin.

Fungeerde de veelbesproken Rus vorig seizoen nog als welgekomen afleiding staat Schumacher nu zelf vol in de wind.

Torenhoge crashkosten

Vergelijkingen met papa Michael waren altijd oneerlijk geweest, maar het contrast is wel bijzonder groot. Ondanks de aantrekkingskracht van zijn achternaam worden al luidop vragen gesteld bij de toekomst van Mick in de Formule 1. Over natte droom Ferrari spreekt bijna niemand meer. Teambaas Günther Steiner van werkgever Haas liet al duidelijk voelen niet opgetogen te zijn met de torenhoge crashkosten van zijn poulain. "Het is niet fijn om weer een grote crash te hebben. We moeten kijken hoe we vanaf hier verdergaan", waren de weinig optimistische woorden van Steiner.

De druk kan me niet schelen en ik lees geen kranten. Ik ben en blijf zelfverzekerd. Mick Schumacher

Door het tragische lot kan de jonge coureur evenmin terugvallen op raad en daad van zijn ervaren vader. Gelukkig is er oom Ralf, die als analist wel geregeld de familie-eer beschermt. "Dergelijke uitspraken zijn typerend voor Steiner", klinkt het beschermend bij de ex-rijder van onder meer Williams. "Ze laten te veel interpretatie toe, dat is overbodig. En het team heeft ook veel fouten gemaakt... Beide partijen moeten iets meer naar elkaar toegroeien, ik zie voor de rest geen probleem."

Toch spreken de huidige omstandigheden niet in het voordeel van de 22-jarige Schumacher. De druk om te moéten presteren groeit. Zelfs met zijn stamboom is het geduld in de hyperconcurrentiële F1-wereld niet eindeloos. "Maar ik weet dat het wiel uiteindelijk in de goede richting zal draaien", reageerde Schumacher onlangs op de kritiek. "De druk kan me niet schelen en ik lees geen kranten. Ik ben en blijf zelfverzekerd, maar besef dat ik dat binnenkort punten moet pakken om de critici het zwijgen op te leggen." En nieuwe megacrashen zijn zéker te mijden.

Ook in de kwalificaties van de GP in Saudi-Arabië maakte Schumacher brokken.