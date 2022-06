De behulpzame jongen met een chaotische jeugd: Ferran Jutgla moet Club Brugge naar nieuwe hoogten trappen

Een flinke opsteker voor de veelscorer van Barça B. 5 dagen later krijgt hij van Xavi een basisplek in Camp Nou. Een kans die hij met beide handen grijpt. Jutgla bedankt voor het vertrouwen met de openingstreffer.

Catalaanse reiziger op zoek naar glorie

Al snel wordt hij opgemerkt door de jeugdopleiding van Espanyol. Maar door zijn ' down to earth' dorpsmentaliteit heeft hij het moeilijk om op te boksen tegen talentvolle leeftijdsgenoten.

Ferran Jutgla wordt geboren in Sant Julià de Vilatorta, een kleine gemeente met 3.000 inwoners in de provincie Barcelona, wat van hem een volbloed Catalaan maakt.

Op vertrouwde Catalaanse bodem pikt Jutgla de draad weer op. Met een doelpunt in de stadsderby tegen het Barça B van Gavi en Nico onderstreept hij zijn leiderschap bij Espanyol.

Tot zijn eigen verbazing staat de spits 12 maanden later in een truitje van de Blaugrana opnieuw aan de aftrap in het burenduel. Voorzitter Joan Laporta ziet in Jutgla een jongen voor de toekomst en geeft hem een kans bij de club van zijn dromen.

De overstap van de inmiddels 23-jarige spits is een succes. Onder de vleugels van beloftecoach Sergi Barjaun wordt hij topschutter in de Spaanse derde klasse met 19 goals en 6 assists in 32 matchen. Doe daar nog 2 doelpunten bij de A-kern bovenop en de toekomst van de aanvaller ziet er rooskleurig uit.