Zeilsters Anouk Geurts en Isaura Maenhaut na eerste WB-medaille: "Alles viel mooi samen"

De Wereldbekermanche in Almere bracht een primeur voor het jonge duo Anouk Geurts en Isaura Maenhaut in de 49er FX. "We zijn heel blij met deze week en met onze eerste medaille op een Wereldbeker", zegt Maenhaut.

"We hadden een moeilijke start van de week, maar de laatste dagen hebben we ons herpakt en we zijn goed geëindigd." Dat laatste is een understatement, want de Belgische tandem won de laatste 2 races én de medaillerace.

Het Nederlandse duo Van Aanholt/Duetz moest alles uit de kast halen om het goud veilig te stellen. "We hadden op de voorlaatste dag een heel positieve dag en dat zorgde voor vertrouwen voor de medaillerace", legt Geurts uit. "Alles viel mooi samen en dat was fijn."