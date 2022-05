38e Special Olympics feestelijk geopend door Jonathan Sacoor en Prins Laurent

Heel wat schoon volk tekende woensdag present voor de opening van de Special Olympics. Het evenement, dat het grootste sportgebeuren in ons land is voor mensen met een verstandelijke beperking, is al aan zijn 38e editie toe. De komende vier dagen worden in Louvain-la-Neuve zo'n 10.000 toeschouwers verwacht.

Voor de editie van dit jaar, de eerste na twee coronajaren, werd Jonathan Sacoor opgetrommeld om de Vlam van de Hoop aan te steken. Ook Prins Laurent tekende present voor het ceremoniële gedeelte. Sandra Kim en 2 Fabiola zorgden voor een muzikale noot.

"Het is echt een ongelooflijke eer om deel te mogen uitmaken van dit evenement", vertelde Sacoor, die donderdag ook een training gaf aan atleten die zullen deelnemen aan het toernooi.

"Mijn coach Jacques Borlée deed me een voorstel om dit te doen voor de Special Olympics. Dat heb ik meteen geaccepteerd, omdat ik volledig achter de boodschap sta om de atleten centraal te stellen. Dat moet eigenlijk overal zo zijn. De organisatie is bovendien ook erg professioneel. Op menselijk vlak is dit een erg verrijkende ervaring."



Er wordt de komende dagen in 16 disciplines om de medailles gestreden. De Spelen eindigen zaterdag.