Wout van Aert rijdt wellicht geen tijdrit op het WK: "Maar hak pas na de Tour de knoop door"

In een interview met Procycling Magazine blikt Wout van Aert vooruit op het tweede deel van zijn jaar. Het WK in Wollongong heeft hij uiteraard met rode letters in zijn agenda gezet, al gaat hij er wellicht niet de tijdrit én de wegrit afwerken.

"Mijn najaar zal toegespitst zijn op eendagskoersen. Zo'n tijdrit bereid je het best voor met uitsluitend training."

"De conclusie na vorig jaar is dat ik misschien een keuze moet maken tussen de wegrit of de tijdrit. En dan ga ik voor de wegrit."

"Maar die keuze is nog niet definitief. Ik heb er met de ploeg over gesproken, maar we hakken die knoop pas door na de Tour."

Van Aert had eerder ook al beslist om voor het tweede jaar op een rij het BK tijdrijden aan zich laten voorbij te gaan. Hij reed dit jaar nog één keer tegen de klok: in Parijs-Nice won hij in Montluçon.