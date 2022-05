Lotto-Soudal-sprinter Caleb Ewan stapt zoals gepland af in Giro

Gisteren was een laatste uitgelezen kans voor Ewan om een spurtzege te bemachtigen. Dat deed hij in zijn vorige 3 Giro's (2017, 2019 en 2021) telkens, in 2019 en 2021 won hij zelfs twee ritten. Maar het zat de Australiër in deze editie niet mee.



Al in de eerste rit kwam hij in een spurtduel met Van der Poel en Girmay ten val. Toen Cavendish (rit 3) of Démare (rit 5) naar de zege sprintte, kon de pocketspurter zich niet mengen in de debatten.



In de 6e rit leek de hemel te gloren, maar hij verloor na de fotofinish van Démare. De Australiër bleef optimistisch, maar kon ook gisteren in een biljartvlakke rit niet scoren. Hij moest vrede nemen met een 5e plaats na Dainese, Gaviria, Consonni en Démare.



Omdat het vanaf vandaag en de komende dagen weer behoorlijk tot stevig bergop gaat, houdt Ewan het in overleg met het team en dus zoals afgesproken voor bekeken. Hij wil zich niet kapotrijden met het oog op de Tour.