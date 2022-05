Steven Defour in 90 minutes: "Ik zal Wouter Vrancken niet volgen, ik blijf bij KV Mechelen"

Afgelopen weekend maakten KV Mechelen en Wouter Vrancken bekend dat de coach volgend seizoen niet aan boord blijft en op zoek gaat naar een andere uitdaging.

In onze podcast 90 minutes was er een kijkersvraag voor Steven Defour. "Gaat Steven mee als Wouter Vrancken naar Club Brugge gaat." Het antwoord was duidelijk: "Neen."

"Ik zal Wouter Vrancken niet volgen als hij straks naar een andere club gaat. Ik blijf bij KV Mechelen. Ik blijf ook alleen in het voetbal voor KVM. Anders was ik er al lang uit. Als dit verhaal stopt, stap ik ook uit het voetbal."

"Ik vind voetbal heel mooi tussen de witte lijnen, maar alles daarbuiten ben ik beu. Zaken zoals deze podcast doe ik heel graag - wat praten over voetbal - maar al dat andere gedoe..."

"Voetbal is wellicht het enige wat ik goed kan. Min of meer toch", lacht Defour. "Er is ook gewoon een goed project in Mechelen, dus misschien blijf ik daar nog wel 10 jaar als alles goed gaat. Ik ben het dus zeker niet beu."