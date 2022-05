Drie op een rij voor Kalle Rovanperä, Thierry Neuville verliest terrein in WK met 5e plaats

clock 14:46 14 uur 46.

Rovanperä wint nu ook in Portugal. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) heeft zondag de Rally van Portugal op zijn naam geschreven, dat is de vierde WRC-manche van het seizoen. Voor de Fin was het al de derde zege op rij, na winst in Zweden en Kroatië. Daarmee verstevigt hij zijn leidersplaats in de WK-stand. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kon op de slotdag niet meer opschuiven en finisht op de vijfde plaats.



Thierry Neuville moet tevreden zijn met plaats 5. Thierry Neuville kon in Portugal het tempo van beide Toyota's aan, maar de Belg kende nog maar eens pech. Op weg naar de 8e rit brak een wiel van zijn wagen en raakte daarbij een aandrijfas beschadigd. Neuville kon een noodherstelling uitvoeren waardoor hij wel in wedstrijd bleef, maar hij kon geen toptijden kon neerzetten. Op zaterdag schoof Thierry Neuville op van de zevende naar de vijfde plaats, maar dat bleek het hoogst haalbare. Tijdens de slotdag drong de Belg nog aan, maar meer dan de vijfde plaats zat er niet in, mede omdat Katsuta en Sordo bikkelden om de derde plaats. Uiteindelijk haalde Sordo het door in de laatste klassementsrit 4"3 seconden sneller te zijn dan Katsuta, die net naast het podium eindigde.

"Ik wil Toyota feliciteren voor hun sterk resultaat dit weekend en hun betrouwbaarheid. Verder een dikke pluim voor de organisatie. Ze hebben fantastisch werk geleverd", zei Neuville aan de finish van de laatste rit.

clock 14:43 Dani Sordo pakt in slotrit podiumplaats af van Takamoto Katsuta. 14 uur 43. Dani Sordo pakt in slotrit podiumplaats af van Takamoto Katsuta

Neuville droomt nog van podium. Thierry Neuville is vijfde, maar stiekem hoopt hij ook nog op het podium. De Belg reed de zesde tijd. Op het moment dat hij zijn rit afwerkte lagen de kasseien er nog vochtig en glad bij.



"Je kan het vergelijken met rijden op ijs. Het was niet makkelijk maar ik heb er wel van genoten. Zo'n rit is best traag, je kan hier eigenlijk ook niets verkeerds doen."



"Voor het overige was het een frustrerend weekend. Maar morgen is er nog een dag, misschien is er toch nog een kleine kans op het podium", zei een strijdvaardige Neuville.

Rovanperä grijpt de macht. De derde dag van de rally van Portugal eindigde met een superspecial in de straten van Porto. Een spectaculaire rit gekruid met chicanes en een aantal rotondes.



Door de regen lagen de kasseien er in het begin van de rit verraderlijk glad bij. De eerste rijders hadden daar behoorlijk wat last mee, maar beetje bij beetje droogde het parcours op. Kalle Rovanperä, voorlaatste op de baan van de toprijders, won de etappe en was daarbij 1,7 seconden sneller dan Elfyn Evans.



De jonge Fin begint morgenochtend als leider aan de slotdag. Hij heeft 5,7 seconden voorsprong op ploegmaat Elfyn Evans.

Neuville uit kritiek op team: "Zo winnen we nooit kampioenschap". Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe maakten in hun Hyundai i20 vanochtend twee plaatsen goed en schoven op van de 7e naar de 5e plaats. Desondanks was de Belg tijdens de middagservice bijzonder hard voor zijn team.



Behalve in de Monte Carlo, waar zijn Hyundai niet klaar bleek om de strijd aan te gaan met de concurrentie, was Neuville in Zweden, Kroatië en ook nu in Portugal competitief om mee te doen voor winst.



In alle 3 de rally's reed hij aan de leiding, maar telkens kreeg hij te maken met technische problemen. Tijdens de middagservice kwam Neuville met een bikkelharde analyse, op een rustige toon. "Het enige wat ik kan doen, is blijven werken. Ik heb geen andere keuze. Maar hoe dan ook is het duidelijk dat er iets moet veranderen. Zo kan het niet verder. We hebben altijd problemen en dat kost ons een hoop punten en uiteindelijk ook het kampioenschap."



"Sinds Monte Carlo vorig jaar waren er 14 gevallen. Dat is heel veel. Op deze manier winnen we nooit een kampioenschap."

Ogier en Loeb moeten weer opgeven. Het zit de Franse toppers Sébastien Loeb en Sébastien Ogier niet mee. Net als gisteren moesten ze ook vandaag opgeven.



Negenvoudig wereldkampioen Loeb (48) kende een technisch probleem in rit 11 en trekt zich terug, zegt zijn team M-Sport Ford.

Gisteren kon hij voort, nadat hij als leider op een veiligheidsmuurtje gereden was.



Achtvoudig wereldkampioen Ogier (Toyota) werd ook verrast in rit 11. De regerende wereldkampioen reed de gracht in, maar kon samen met zijn corijder ongedeerd uit de auto kruipen. Hij verloor heel wat tijd, maar kon toch voort. Hij deed nog mee aan rit 12, maar hield het op de middag toch voor bekeken.



Gisteren stapte Ogier uit de koers met 2e lekke banden.

Neuville van 7 naar 5 in ochtend. In de 3 ochtendritten heeft Thierry Neuville 2 plaatsen goedgemaakt. De Brit Elfyn Evans (Toyota) blijft op kop met 18"4 voor op WK-leider en teamgenoot Kalle Rovanperä.



Neuville eindigde 4e in KP10 en KP11 en 5e in KP12. Vanmiddag is er nog eens dezelfde lus van 3 ritten, gevolgd door nog een superspecial van 3,3 km 's avonds.

Achtervolging van Neuville krijgt (letterlijk) forse deuk. WK-leider Kalle Rovanperä lijkt in Portugal enkel nog maar rekening te moeten houden met de Brit Elfyn Evans. De Fransen Sébastien Ogier en Sébastien Loeb, samen goed voor 16 wereldtitels, moesten op de eerste volledige dag opgeven na materiaalpech, waardoor Thierry Neuville de belangrijkste concurrent bleek voor de twee Toyota's.



Tot in de 8e rit het noodlot toesloeg voor de Belg. "Ik moest stoppen door een probleem aan mijn linkse voorwiel en ik had een kapotte aandrijfas", sakkert Neuville. Zo zag hij zijn minieme achterstand op de Brit Evans plots aangroeien tot een verschil van meer dan anderhalve minuut.

Thierry Neuville eerste leider. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) heeft in de straten van Coimbra de eerste klassementsrit van de rally van Portugal gewonnen. De Belg was de snelste in een rit van 2,82 kilometer.

De Belg was 0,6" sec sneller dan teamgenoot Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). Craig Breen (Ford Puma Rally1) volgde als derde op 1,4". WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) reed de 6e tijd op 2,7" van Neuville.

Thierry Neuville loodste zijn Hyundai het beste langs de kunstmatig aangelegde chicanes en rond de rotondes. "Het was een leuke, maar ook een verraderlijke openingsrit", zei Neuville bij aankomst. "Het was wel leuk om te zien dat de fans na drie jaar op de afspraak waren. Ik hoop dat het dit weekend een geweldige strijd wordt."