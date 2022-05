Club Brugge organiseert kampioenenfeest op maandag 23 mei op Markt

Duizenden supporters van Club Brugge vierden gisteren al de 18e landstitel uit de clubgeschiedenis, maar ze mogen zich opmaken voor nog twee blauw-zwarte feestjes.

Op zondag 22 mei wordt het seizoen feestelijk afgesloten met een match tegen Anderlecht voor eigen publiek. Op de Platse in Sint-Andries wordt de 3e titel op rij gevierd aan de poorten van het Jan Breydelstadion, van 14 uur tot middernacht.

Een dag later worden de kampioenenmakers van Club Brugge dan nog eens in de bloemetjes gezet. Simon Mignolet, Charles De Ketelaere en co. worden met twee dubbeldekkers van het Beursplein naar de Markt van Brugge gebracht.

Op de Markt worden ze dan gehuldigd en ontvangen ze onder meer een stadsmedaille. "Na drie jaar zonder een deftige viering verwachten we veel volk", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Een maandagavond is nochtans niet evident voor veel supporters. "Het kan niet later, omdat de spelers op dinsdag al met verlof vertrekken", aldus de burgemeester. "Toch verwacht ik veel volk, dus het is hopen op mooi weer."