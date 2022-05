Ronde van Oostenrijk voor het 3e jaar op rij geschrapt op wielerkalender

Wie op zoek gaat naar een lijstje van de eindwinnaars in de Ronde van Oostenrijk moet al terug naar 2019. Toen zette onze landgenoot Ben Hermans, net zoals het jaar ervoor, de rittenkoers op zijn palmares.



Sindsdien wacht de ronde nog steeds op een opvolger van de Belg. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten en ook in 2022 zullen de wielerteams niet afzakken naar Oostenrijk.





De afgelasting komt er nadat de provincie Karinthië aangaf niet voorbereid te zijn op een stormloop voor de wielerwedstrijd. Aanvankelijk zou de provincie namelijk 2 van de 5 uitgestippelde etappes ontvangen.



"Het argument van de provincie Karinthië dat de hotelcapaciteit niet voorbereid is op een rittenkoers na twee moeilijke toeristische jaren, is volkomen begrijpelijk. Bovendien heeft de onzekere economische toestand van de laatste maanden de budgettering van de ronde bemoeilijkt", klinkt het in een mededeling.



"Voor het organiserende team Kuhn/Ziermann was het op korte termijn niet mogelijk realistische alternatieven uit te werken. Het zou dan ook onverantwoord en onrealistisch zijn om de organisatie door te zetten."



De 72e editie van de Ronde van Oostenrijk stond oorspronkelijk gepland als een vijfdaagse rittenwedstrijd van 2 tot en met 6 juli.