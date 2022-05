Pidcock "herstelt" van Wereldbekerzege met fietstocht van Duitsland naar Tsjechië

Pidcock fietste in ruim 6 uur (en met een pauze van 21 minuten) van Albstadt in Duitsland tot over de Tsjechische grens, goed voor 190,2 kilometer op de teller. 32,7 km/u gemiddeld en ongeveer 2.000 hoogtemeters, niet meteen een standaard recuperatierit. Komend weekend staat de volgende Wereldbekermanche op het programma in Nove Mesto.