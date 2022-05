Crowdfunding voor Cyriel Dessers wordt bizarre soap: initiatiefnemer krijgt doodsbedreigingen

Weinig spelers meer besproken in Nederland dan Cyriel Dessers. In elk voetbalprogramma debatteren waarnemers over de vraag: moet hij bij Feyenoord blijven? Voor de meeste fans is het antwoord duidelijk. Een ervan startte zelfs een crowdfundingactie die al meer dan 50.000 euro opbracht. Alleen krijgt de initiatiefnemer nu doodsbedreigingen. En is de actie ook verboden door de FIFA.