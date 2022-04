Geen woorden maar daden: Cyriel Dessers bezorgt fan vrije dag voor cruciale terugmatch

Hoe je een cultheld kan worden? Door je team met twee doelpunten op weg te helpen naar een eerste Europese finale in meer dan twintig jaar.

Maar ook door te proberen om een van de supporters een extra vrije dag te bezorgen, zodat hij zijn favoriete team toch kan aanvuren in de cruciale terugwedstrijd tegen Marseille.

Met succes, want ook de baas van fan Remco Ravenhorst zwichtte voor de charmes van Cyriel Dessers. Misschien maakt die extra supporter in het Feyenoord-legioen straks wel het verschil in de terugwedstrijd...