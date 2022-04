Trabzonspor bekroont wonderseizoen met eerste Turkse landstitel sinds 1984

In Turkije was er dit seizoen geen sprake van een traditionele titelstrijd tussen de grootmachten uit Istanboel: Besiktas, Galatasaray en Fenerbahce.



Galatasaray en Besiktas bevinden zich namelijk maar in de grijze middenmoot en maakten nooit aanspraak op de titel. Fenerbahce draaide wel nog mee bovenin, maar stuitte op het onverwacht sterke Trabzonspor.



De club uit de stad Trabzon staat al maanden aan de leiding in de Süper Lig en zette vanavond het orgelpunt op een fantastisch seizoen. Een 2-2-gelijkspel tegen het Antalyaspor van landgenoot Ruud Boffin zorgde voor uitzinnige taferelen na het laatste fluitsignaal.



Bij de kersverse Turkse kampioen stond oude bekende Stefano Denswil (ex-Club Brugge) in de basis. Ook Napoli-icoon Marek Hamsik staat er op de loonlijst.