Niet Kevin De Bruyne, wel Mo Salah is Speler van het Jaar voor Engelse schrijvende pers

Mo Salah, die 48 procent van de stemmen achter zijn naam kreeg, ontvangt de prestigieuze prijs voor de tweede keer, na 2018. De Egyptenaar is de opvolger van de Portugees Rúben Dias (Manchester City).



Dit seizoen is de Liverpool-ster tot dusver goed voor 22 doelpunten en 13 assists in 31 Premier League-wedstrijden, waarmee hij beide ranglijsten aanvoert.



Met nog 5 speeldagen voor de boeg staan de Reds op slechts één punt van koploper Manchester City. Liverpool won eerder al de League Cup en staat ook in de finale van de FA Cup. In de heenmatch van de halve finale van de Champions League tegen Villarreal haalden Salah en co. het woensdag met 2-0.



Eden Hazard werd in 2015 uitgeroepen tot FWA Speler van het Jaar. Hij is de enige Belg op de erelijst. De Bruyne werd de voorbije twee seizoenen door zijn collega's verkozen tot PFA Speler van het Jaar, in 2020 duidde de Premier League hem aan als Speler van het Seizoen.



Bij de vrouwen ging de FWA-trofee naar Chelsea-aanvalster Sam Kerr. De Australische troefde Vivianne Miedema (Arsenal) en Lauren Hemp (Manchester City) af.