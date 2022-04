Foutloze Chris Paul dirigeert Phoenix naar winst: "Dit heb ik nog nooit gezien"

In de play-offs in de NBA hebben Phoenix, Dallas en Philadelphia zich geplaatst voor de 2e ronde. Vooral de prestatie van Suns-guard Chris Paul viel vannacht op. De bijna 37-jarige spelverdeler miste tegen New Orleans geen enkel shot.

Phoenix had voor de 6e wedstrijd tegen New Orleans een kleine verrassing in petto, want shooting guard Devin Booker was sneller dan verwacht hersteld van een hamstringblessure.



Booker oogde bij zijn terugkeer wat roestig en bleef steken op 13 punten, maar de ster van de avond was Chris Paul. De spelverdeler van de Suns toonde nog maar eens zijn klasse. Met 33 punten zonder misser dirigeerde hij zijn team naar een 109-115-zege in New Orleans, goed voor een ticket voor de 2e ronde van de play-offs.



Paul scoorde al zijn 14 shots, waarvan 1 driepunter, en was met een 4 op 4 ook foutloos vanaf de vrijworplijn. Daarnaast deelde hij ook nog eens 8 assists uit. Met 14 shots zonder misser vestigde Paul een record in de play-offs. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ongezien", sprak ploegmaat Booker vol bewondering.

Dallas telt Utah uit

In de halve finales in de Western Conference neemt Phoenix het op tegen Dallas. De Mavericks wonnen vannacht voor de 4e keer in 6 wedstrijd van Utah: 96-98.



Dallas kwam in Salt Lake City na een aarzelende start pas in de 2e helft op dreef. Bij de rust stonden de Mavericks nog 12 punten in het krijt, maar in het 3e quarter draaiden Luka Doncic (24 punten) en co de rollen om. In een spannend slotkwart had Utah nog de kans om de match te beslissen, maar een ultieme driepuntspoging van Bojan Bogdanovic strandde op de ring.

Philadelphia wipt Toronto Raptors

In de Eastern Conference heeft Philadelphia zich als laatste geplaatst voor de halve finales. De 76'ers haalden het vannacht met ruim verschil op het veld van Toronto en winnen zo de serie met 4-2.



Joel Embiid was andermaal de uitblinker met 33 punten en 10 rebounds en ook James Harden was op de afspraak. De shooting guard scoorde 22 punten en strooide ook met 15 assists.



In de volgende ronde neemt Philadelphia het op tegen Miami. De andere halve finale in het Oosten gaat tussen Boston en Milwaukee.

De uitslagen van donderdag:

Toronto - Philadelphia 97-132

Utah - Dallas 96-98

New Orleans - Phoenix 109-115