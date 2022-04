Clubicoon Jelte Maan keert terug naar Maaseik als technisch directeur

Jelte Maan hing na vorig seizoen zijn volleybalschoenen aan de haak, maar de band met Maaseik werd nooit doorgeknipt. "Het voorbije seizoen zagen we hem geregeld als aandachtig toeschouwer opdagen bij thuis- en zelfs uitwedstrijden: hij was duidelijk nog niet klaar met het spelletje en met zijn club", klinkt het bij Maaseik.



Nu keert Maan definitief terug naar Maaseik, als technisch directeur. "Eddy Evens zal Jelte minstens gedurende een overgangsperiode blijven bijstaan met zijn expertise. Jelte wordt verantwoordelijk voor de sportieve aspecten van de club, in ruime zin: trainers, scouting, transfers en langetermijnstrategie."



"Jelte vormt met zijn nog actuele kennis van volleybal en van het huis, zijn passie én zijn uitgebreide netwerk ongetwijfeld een enorme meerwaarde voor de club."