Dubieuze goal van Cercle geen toeval: cameramannen élke match te laat op post

Even terug naar zondag 3 april: AA Gent verspeelt zijn plekje in de top 4 na een 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge. Maar achteraf is er veel commotie over de gelijkmaker van de Bruggelingen. Somers leek buitenspel te staan, maar de VAR greep niet in.

Blijkbaar beschikte de videoscheidsrechter niet over beelden, omdat de camera aan het strafschopgebied nog niet bemand was in de openingsfase. "Ik heb het met mijn eigen ogen gezien", vertelde Filip Joos in Extra Time.

"Ik zag de cameraman puffend en zwetend naar boven komen. Ik vermoed dat hij - door het eerbetoon aan Miguel Van Damme - beneden nodig was. Daarom was hij wellicht vijf minuten later op zijn post."

Maar die verklaring blijkt niet te kloppen, vertelde Peter Vandenbempt in De Tribune. "Bij wedstrijden die gecapteerd worden met vijf camera's, is de cameraman altijd te laat op post", zei hij.

"Het had dus niets te maken met de huldiging voor Miguel Van Damme. Wel met het feit dat één cameraman verantwoordelijk is voor de spelers die het veld oplopen en de toss, en pas daarna naar de camera rechts aan het strafschopgebied gaat. Daardoor komt hij altijd te laat."