Gezien in Extra Time: "De schuld van Gert Verheyen dat het gesloten bekerfinale wordt"

De eerste reden voor het missen van de top 4 lijkt duidelijk. “Een slecht begin”, klinkt het in koor aan de tafel. Gert Verheyen: “Op speeldag 14 stonden ze op plek 10. Maar Anderlecht stond toen maar 3 punten boven Gent. Dus dat kan niet de enige reden zijn.”

“Ze waren in januari ook Tissoudali kwijt door de Africa Cup, dat is een reden geweest”, gaat hij verder.

“Maar wat voor mij ook nog een reden is, is de impact van op achterstand komen op die ploeg. In de competitie zijn ze 9 keer 1-0 achter gekomen en daarvan hebben ze maar 1 match kunnen winnen, tegen Cercle thuis. In Europa zijn ze 7 keer op een 1-0-achterstand gekomen en hebben ze 0 keer gewonnen. Daar kan je wel iets van zeggen.”

“Van die 16 keer kan je maar 1 keer winnen, dat is heel weinig. Is dat dan weerbaarheid? Wat is dat dan, ik durf het niet te zeggen.”