Emiel Verstrynge over overstap naar Alpecin-Fenix: "Mix tussen de weg en het veld spreekt me aan"

De keuze voor Alpecin-Fenix is ook een weloverwogen keuze geweest van Verstrynge. "Er is meer dan voldoende knowhow in die ploeg om als renner het best uit de verf te komen. Alles om als sporter te slagen, is daar aanwezig. Ik heb dan ook heel veel vertrouwen in de omkadering van de ploeg."

Vandaag werd bekend dat Emiel Verstrynge de overstap maakt naar Alpecin-Fenix. Hij tekende er een contract voor drie jaar. De beloftevolle renner werd vorig seizoen nog Belgisch kampioen in het veldrijden en hoopt zich bij de gebroeders Roodhooft zowel op de weg als in het veld verder te ontwikkelen.

"Daarnaast spreekt de goede mix tussen het veldrit- en het wegprogramma me enorm aan. Met de development-ploeg kan ik in de zomer koersen op een niveau dat dichter aanleunt bij dat van mij. Zo zijn er zowel op de weg als in het veld heel wat doorgroeimogelijkheden. Die combinatie heeft de doorslag gegeven."



"De wegwedstrijden dienen nog steeds als voorbereiding voor het veld. Toch wil ik dit jaar in beide disciplines mooie dingen laten zien", sluit Verstrynge ambitieus af.

Onze nationale beloftekampioen in het veldrijden zal begin mei voor het eerst in competitie treden in het truitje van Alpecin-Fenix. In welke wedstrijd hij zijn debuut zal maken, is nog niet bekend. Eerst mag hij nog wat kennismaken met de groep tijdens een stage eind deze maand.