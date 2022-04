Na commotie over de 5-5-0-formatie van Atletico Madrid tegen Manchester City: "Het was puur cholismo"

Het leek wel alsof Atletico maar voor één ding het veld opkwam: de 0 houden tegen de pletwals van Manchester City. Met een ongeziene formatie, die bij momenten leek op een 5-5-0, gaven ze De Bruyne en co geen meter ruimte.

Een teleurstelling voor Diego Simeone?

"Hij had natuurlijk liever de 0 gehouden", vertelt Michael Van Vaerenbergh, La Liga-commentator bij Eleven Sports. "Toch denk ik dat ze bij Atletico tevreden mogen zijn over het behaalde resultaat. Ook in de Spaanse pers wordt er overwegend positief gereageerd op de wedstrijd."



"Het spel van Atletico gisterenavond lag volledig in de lijn van verwachtingen. Ik ben er ook geen voorstander van, maar het was pure "cholismo", de verdedigende filosofie van trainer Diego Simeone."