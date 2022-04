Kevin De Bruyne: "Atletico speelde met 5 verdedigers en 5 middenvelders"

Het heeft meer dan een uur gekost voor Manchester City een gaatje vond in de dubbele muur van Atletico Madrid. Kevin De Bruyne prikte het enige doelpunt van de wedstrijd binnen: 1-0.

"Ik liep in en Phil (Foden, red) speelde me perfect aan", doet de Rode Duivel en man van de match zijn verhaal. "Ik moest rustig blijven en gelukkig ging de bal binnen."

"Het was een bijzonder zware wedstrijd. Ze voetbalden bijna met z'n vijven achteraan en nog eens met vijf spelers op het middenveld. Moet je eens proberen tegen te spelen."

Volgende week is er de terugmatch in Madrid. "We mogen niet in de val trappen", weet De Bruyne. "Ik verwacht er een gelijkaardige match. Al staat het 1-0. Ze zullen toch een keertje moeten aanvallen."