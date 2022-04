Tiesj Benoot: "Stond met mond vol tanden toen ik het nieuws van Van Aert hoorde"

"Toen ik het nieuws hoorde dat Wout ziek is, stond ik toch ook wel met mijn mond vol tanden", zegt Tiesj Benoot op de persconferentie. Hij stelde zelf ook vast dat "95% van de vragen over Van Aert ging".

"Het maakt wel een groot verschil. Met of zonder de topfavoriet, dat verandert niet alleen voor ons veel, maar ook voor de andere teams. Het heeft een grote impact op hoe de koers zich zal ontvouwen. Ik denk dat veel renners nu constant op de sociale media zitten te kijken of er geen nieuws is."

Benoot geeft toe dat het nieuws hard aankwam. "Het was een domper, maar er heerst geen begrafenisstemming. De sfeer is nog altijd goed en we blijven gemotiveerd. We hebben hier zo lang naartoe geleefd."

Zolang Van Aert niet definitief afhaakt, willen ze bij Jumbo-Visma nog niet bijsturen. "We hebben nog niet gesproken over een plan B. Mocht het niet zo zijn, dan staan we nog altijd met dezelfde benen aan de start."

Of Benoot dan plots opschuift van luitenant naar kolonel wil hij zelf niet met die woorden zeggen. "Ik wou mezelf niet plots een ster meer geven als Wout er niet zou bij zijn. Er zal dan ook geen extra druk zijn."