Sebastian Vettel debuteert in GP van Australië na coronabesmetting

De viervoudige wereldkampioen Formule 1 was er niet bij in de eerste twee Grote Prijzen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Zijn plaats werd ingenomen door landgenoot Nico Hülkenberg. Hij finishte als zeventiende en twaalfde.

"We zijn blij te bevestigen dat Sebastian Vettel nu fit is om te racen. Hij zal zijn seizoensdebuut maken in Melbourne en naast Lance Stroll aantreden.