Quick Step-Alpha Vinyl blijft in hetzelfde bedje ziek: "Frustrerend, het gaat niet zoals het moet"

Quick Step-Alpha Vinyl was ook gisteren in Dwars door Vlaanderen een schim van zichelf. Geen enkel blauwhemd was mee in de kopgroep die meestreed voor winst.

Hoeveel punten op 10 gaf Yves Lampaert zichzelf na Dwars door Vlaanderen? "Een 3, misschien een 4", zucht onze landgenoot, die als 27e over de streep bolde.

"Als er 20 man wegrijdt en je bent niet mee, dan ben je gewoon niet goed genoeg. Het was de hele tijd achter de feiten aanhollen."

"Ik had het gevoel dat ik in het begin van de wedstrijd iets meer kon meekoersen dan in Gent-Wevelgem. Maar tijdens de snelle opeenvolging van hellingen trapte ik op mijn adem."