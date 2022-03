Jan Bakelants: "Een vogel maakt de lente niet voor Afrikaanse wielrennen"

"Waarom vliegen we zijn vrouw en dochter niet naar België?"

"Zijn dochter en vrouw kunnen dan hier een week naar de koers komen. En een renner in vorm moet de vruchten plukken van zijn topvorm. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat de puzzelstukjes niet elk jaar in elkaar passen."

Jan Bakelants, ploegmaat bij Intermarché-Wanty-Gobert, zit ook met een dubbel gevoel. Sportief had Girmay zichzelf en zijn ploeg nog een grote dienst kunnen bewijzen. Op Twitter riep Bakelants zijn ploeg zondag nog op om zijn dochter en vrouw naar Europa te vliegen, in plaats van Girmay die de omgekeerde beweging maakt.

"Als Wout van Aert beslist om het WK veldrijden niet te rijden, dan snappen we dat niet. Maar Wout zegt dat het niet in zijn programma past en plukt daar nu de vruchten van."

Eritrea: geen journalisten welkom

De regels zijn er streng. Zo worden topsporters door de staat verplicht om na drie maanden in het buitenland terug te keren naar hun thuisland. Ook dat zal hebben meegespeeld in de beslissing van Girmay.

Wat zeker ook niet helpt, is dat het thuisland van Biniam Girmay geen vrije democratie is zoals we die in Europa kennen.

"Het is niet evident voor Afrikanen om hun vrouw en kinderen naar Europa te krijgen", weet Bakelants. "Ik denk wel dat Biniam het voor het tweede deel van het seizoen zal proberen. Hij woont ondertussen in San Marino, maar het blijkt moeilijk met visa en paspoorten."

Een vogel maakt de lente niet voor Afrikaanse renners

Niemand die momenteel twijfelt: de sprint van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem is niet het laatste dat we van dit 21-jarig toptalent hebben gezien. Of hij daarmee het pad zal effenen voor meer Afrikanen in het peloton, is een heel andere vraag.

"Het spreekwoord een vogel maakt de lente niet is hier op zijn plaats", denkt Jan Bakelants. "Er zijn nog Afrikaanse renners geweest die het geprobeerd hebben en toch dat tikkeltje te kort kwamen."



"Het is vroeg om te stellen dat Afrika aan de vooravond van een grote doorbraak staat en in de breedte zal overnemen in de koers. Dat is iets wat de Colombianen in zeker zin wel hebben gedaan in de zwaardere heuvelwedstrijden."

"Als je daarin een aantal Slovenen wegdenkt, dan zijn de ereplaatsen en zeges in de lastige bergritten toch vaak Colombiaans getint."