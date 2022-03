Ferrari: na 2 jaar door de woestijn (en een geheim akkoord) eindelijk weer aan de F1-top

Honger is de beste saus, ook in Italiaanse gerechten. Na 45 GP's zonder zege kon Ferrari in Bahrein eindelijk nog een keer winnen in de F1. Voor het eerst sinds de GP van Singapore in 2019 weerklonk het Italiaanse volkslied na een GP F1. De festiviteiten duurden nog tot lang in de avond in de hospitality ruimte van Ferrari.

Ferrari lijkt terug van (ver) weggeweest. In 2008 pakte Ferrari voor de laatste keer de titel bij de constructeurs, de laatste wereldtitel bij de rijders dateert al van Kimi Räikkönen in 2007. Maar sinds 2008 is het niet allemaal kommer en kwel geweest.

In 2012 had Fernando Alonso tot de laatste GP uitzicht op de titel. En in 2017 en 2018 had Vettel een kansje op de wereldtitel, maar fouten van het team en van de Duitser beslisten de strijd telkens in het voordeel van Lewis Hamilton.



Ook in 2019 kon Ferrari nog winnen, maar in de laatste races van het seizoen verloor de krachtige Ferrari-motor plots van zijn pluimen. Enkele maanden later raakte bekend dat Ferrari een geheim akkoord had gesloten met de FIA, die twijfels had over de legaliteit van de Ferrari-motor.