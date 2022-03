De Ketelaere hoopt op basisplaats: "Ik voel me geen belofte meer"

De Duivels met meer dan 50 caps ontbreken op dit trainingskamp van de Rode Duivels. Geen Kevin De Bruyne, geen Eden Hazard, geen Romelu Lukaku, geen Jan Vertonghen of Axel Witsel. Merkt Charles De Ketelaere al een verschil?

Voorlopig niet, maar op training zal dat er wel zijn. Het is toch een hele brok kwaliteit die we missen. Maar het is ook wel een moment om jezelf te laten zien."

"Ik hoop zeker op meer minuten, op een basisplaats ook." Waar staat De Ketelaere nu in de rangorde van aanvallers? "Zo denk ik niet. De coach weet wat ik kan. Ik zal me laten zien op training en dan zal hij zijn keuze wel maken."

Is dit het juiste moment om zijn kandidatuur voor het WK in Qatar nog eens in de verf te zetten? "Dat probeer ik altijd te doen als ik erbij ben. Dit is niet anders dan anders."