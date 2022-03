Kickbokskamp Ben Saddik vergald door knokpartij in tribunes in Hasselt

Na vijf jaar wachten mocht Jamal Ben Saddik zich nog eens opmaken voor een kamp in eigen land. Kickboksbond Glory had een avond in de Trixxo Arena in Hasselt gepland, met Ben Saddik als publiekstrekker. In één dag was het evenement uitverkocht.

Maar Jamal Ben Saddik is uiteindelijk zelfs niet in actie kunnen komen tegen de Nederlander Levi Rigters. Tijdens de kamp tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek braken er ongeregeldheden uit in de tribunes.

Supporters van Hari en Wrzosek raakten slaags met elkaar en gooiden ook met stoelen. Wrzosek probeerde zijn aanhang te bedaren, zonder succes.

De organisatie liet uiteindelijk weten dat het evenement niet meer zou worden hervat. De kamp van Jamal Ben Saddik werd geschrapt. De politie kwam massaal ter plaatse om de gemoederen te bedaren.