Van Aert: "Ik zat op de limiet toen ik moest aangaan in de sprint"

In een nerveuze aanloop van de waaieretappe kwam Wout van Aert al snel ten val. "Er werd hard geremd voor mij en ik kon niet meer op tijd stoppen", vertelt hij.

"Ik reageerde te laat en voor ik het wist, lag ik er. Het was een stomme val, zoals elke valpartij, maar gelukkig liep ik niet te veel schade op."

Ook met een bebloede knie kon Van Aert weer aansluiten in het peloton. Om even later er fors de beuk in te zetten en het peloton op te splitsen in waaiers. "Ik had nog iets meer afscheiding verwacht, maar het kwam bijna allemaal weer samen."

Christophe Laporte, die gisteren de zege in de openingsrit cadeau kreeg, bewees een dienst terug door Van Aert te lanceren in de sprint. "Het was een perfecte lead-out van Christophe, maar ik had het niet meer in mij. Jakobsen was te sterk."

"Ik zal al op de limiet toen ik moest aangaan en had niet genoeg over. Jakobsen is gewoon de beste sprinter van het moment. Ik zit er niet mee in. Sprinten is zijn core business, dus chapeau voor hem."