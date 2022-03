Jakobsen zoeft naar sprintzege tegen Van Aert in waaieretappe Parijs-Nice

"De eerste dagen in Parijs-Nice zijn waaiers en sprinten. Daarna volgen de bergen, dus ik moet het wel in de eerste dagen doen", zei Jakobsen. "We houden van waaiers en waren dan ook heel gemotiveerd."

"De jongens van Jumbo-Visma waren weer heel sterk, het was niet gemakkelijk. Maar ik had nog drie man voor mij, dus ik ben blij dat ik het kon afmaken."

"Yves (Lampaert, red) heeft de sprint geweldig aangetrokken, maar Florian (Sénéchal, red) wacht misschien iets te lang met zijn lead-out. Maar ik kan nog naar het wiel van Van Aert sprinten en het afmaken. Ik rijd graag een sprint licht bergop."

De honger van Jakobsen is in elk geval nog niet gestild. Integendeel. "Als Kuurne-Brussel-Kuurne het aperitief was, dan is dit het voorgerecht", besloot de Nederlander.