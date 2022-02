Dortmund moet Thomas Meunier 2 maanden missen door dijbeenblessure

Thomas Meunier was net hersteld van een spierblessure en begon afgelopen donderdag meteen in de basis in het Europa League-duel tegen Rangers. Lang duurde zijn optreden echter niet, want na 45 minuten moest hij door een blessure al naar de kant.



De Rode Duivel liet zich onderzoeken en het verdict was zwaar: een scheur in een pees aan de achterkant van zijn dijbeen.

Meunier zal een tijdje niet meer kunnen voetballen. "In maart en april ben ik niet beschikbaar voor Dortmund", vertelt hij via een Instagrampost.

Dortmund telt enkele sterkhouders die in de lappenmand liggen. Naast Thomas Meunier moet de Duitse ploeg ook Erling Haaland en Marco Reus missen. Vandaag speelt Dortmund tegen Augsburg.