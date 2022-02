Beresterke pechvogel Campenaerts (5e): "Door enthousiasme te veel fouten gemaakt"

"Ik maakte te veel fouten, maar moest het hoofd koel houden"

"Ik ben in goede conditie en heb goed getraind, op de Muur van Geraardsbergen kwam ik zo automatisch voorin te zitten. Uiteraard hadden we liever een beter resultaat behaald met de ploeg, maar onze kopman (Tim Wellens, red.) was er vandaag ook niet bij. Het kon erger."

"Ik twijfelde een seconde en dan moest ik dat gat toe rijden. Ik heb toen redelijk snel de klik gemaakt om te wachten, want anders ontplof je. Wout liet daar zien dat hij de beste was."

"Op een gegeven moment besef je dat je het hoofd koel moet houden. Ondanks de lastige situatie wou ik er nog het beste van maken. Een vijfde plaats was niet waar ik vooraf voor had getekend, maar gezien het verloop ben ik er wel nog tevreden mee."

"Ik moest vol in de remmen met een platte band, en dan wordt het moeilijk. Maar ik heb niet te veel pijn. Ik moest een fietswissel doen omdat mijn schakelsysteem geraakt was. Wat later wou ik té enthousiast opschuiven en dan maakte ik te veel fouten."

"Het was niet echt de leukste dag vandaag", opende Campenaerts in de studio bij Maarten Vangramberen. "Deze ochtend was Tim Wellens al ziek opgestaan en ik had pech in de wedstrijd. Ik reed twee keer lek en door mijn tweede platte band viel ik ook nog eens."

"Er komt nog meer aan dan een vijfde plaats"

Campenaerts' team, Lotto-Soudal, reed een uiterst alerte wedstrijd. "Florian Vermeersch zette ons vandaag in een zetel, waardoor ik nog in een goede situatie terechtkwam aan het einde. Het is dankzij Florian dat we niet in een stresssituatie terechtkwamen en dat we niets moesten rechtzetten."

Op de eerste grote afspraak van het seizoen tekenden Campenaerts en zijn team meteen present. Is de werelduurrecordhouder de bezieler van de nieuwe vibe in het rood-witte kamp? "Ik denk dat niet direct. We hebben een heel goede groep waar ik goed in pas."



"Dit is meer dan een team, het is echt een groep vrienden. Het is heel leuk zo te werken. De teamdagen afgelopen december waren heel geslaagd. Iedereen heeft daar wel diep in het glas gekeken. Het ging vanaf de eerste stage heel vlot en er is een goede sfeer aan tafel"



"Dat zijn ingrediënten die nodig zijn om een goed team te smeden. En een goed team met renners die in vorm, dan komt er nog meer aan dan vijfde plaats", besloot hij ambitieus.