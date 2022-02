Victor Campenaerts wil goede vorm van najaar weer tonen: "Laat me er niet zomaar afrijden"

“Ik heb heel veel zin om erin te vliegen", zegt een duidelijk enthousiaste Victor Campenaerts voor aanvang van het klassieke voorjaar.

"Ik ben in goede conditie, maar de ervaring leert me dat je in de eerste koers die je rijdt, altijd beseft dat iedereen goed getraind heeft in de winter.”



Is die conditie zo goed als in het najaar, toen Campenaerts zich meermaals liet opmerken in het peloton? "Ik denk dat ik nu dichter bij de vorm van het einde van het seizoen aanleun, dan die van het begin van vorig seizoen."

"In het najaar heb ik laten zien dat als ik in goede vorm ben, ik me er niet zomaar laat afrijden. Dat als ik een demarrage plaats, meerdere renners toch wel op hun moeder roepen", lacht de renner van Lotto-Soudal.