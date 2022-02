Philippe Gilbert verwacht veel van ploegmaat Tim Wellens: "Hij is in topvorm"

Philippe Gilbert heeft een band met de Omloop. Hij verkeert zaterdag in de mogelijkheid om zich een plaatsje toe te eigenen bij het illustere drietal Ernest Sterckx, Joseph Bruyère en Peter Van Petegem. Allen wonnen ze de Belgische openingsklassieker drie keer. De intussen 39-jarige Gilbert won de Omloop in 2006 en 2008 en zet na dit seizoen een punt achter zijn actieve wielerloopbaan. Ambitieus is hij evenwel nog steeds. "Ik wil nog altijd zo veel mogelijk winnen." "Zelf maakte ik een goede winter door, maar net op het moment dat de koers eraan kwam in Mallorca werd ik ziek. Ik moest daarop heel mijn programma omgooien. Ik was niet de enige in deze situatie, nog anderen moesten een andere koers rijden dan eerder voorzien." "Dat maakte het wat minder, maar ik denk dat ik wel klaar ben voor de Omloop. Het is niet altijd de topfavoriet die deze koers wint. Het is een koers van 200 kilometer. Iedereen kan die afstand wel aan. Dat maakt dat het kransje winnaars ruimer wordt."

"Wat Tim Wellens heeft laten zien, is indrukwekkend"

Lotto-Soudal is een andere ploeg tegenover vorig jaar. De goesting om te presteren druipt eraf. "De goede resultaten die we behalen met het team brengen ons misschien naar een hoger niveau", zegt Gilbert.

"We zitten met de ploeg in een zeer goede flow. Collectief staan we sterk. Dat doet natuurlijk veel plezier. Dat mag zo nog een tijdje aanhouden. Iedereen lijkt echt wel op scherp te staan." Eén pion van Lotto-Soudal lijkt scherper te staan dan zijn ploegmaats: Tim Wellens. Die speelde vandaag verstoppertje en bleef afwezig bij de verkenning, maar Gilbert schat Wellens hoog in. "Hij is in topvorm, zoals meestal in het voorjaar. Ik hoop dat hij net als in 2019 op het podium staat."

Het is zo dat Tim de beste kaarten heeft, maar wij zullen allemaal wel heel ver in de finale raken. Victor Campenaerts