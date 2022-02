Tadej Pogacar zet zijn zinnen op bergrit in UAE Tour: "Ik kijk ernaar uit"

"Het was een heel snel parcours, met veel wind onderweg. Een vliegmeeting eigenlijk, waarin ik niet veel sneller kon", vertelt Pogacar. "Maar ik ben tevreden, dit was een goede chrono."

Bij Team UAE zijn ze opgetogen over de prestaties van hun renners in de tijdrit, met Joao Almeida en Mikkel Bjerg eindigden ze met drie renners in de top tien. "Dat toont aan dat iedereen gefocust is voor deze wedstrijd."

Logisch, want voor Team UAE is de UAE Tour een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Van Pogacar wordt dan ook niets minder dan eindwinst verwacht.