Vanzeir voor Disciplinair Comité: zware schorsing dreigt, wellicht meer dan 4 matchen

"De feiten in de wedstrijd zaterdag kunnen als zeer ernstig beschouwd worden en hebben niets, maar dan ook niets te maken met voetbal. Het gaat dan ook niet over een sportieve fout, maar wel om een serieuze agressie", schreef scheidsrechter Nicolas Laforge in zijn wedstrijdnota.

Zaterdag liet Vanzeir zich van zijn lelijkste kant zien in de wedstrijd tegen Charleroi. De Union-spits deelde een vuistslag uit aan Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Een rode kaart was meer dan terecht zijn deel.

De voorziene sanctie voor de overtreding - namelijk 4 wedstrijden - is niet in verhouding tot de ernst van de feiten.

"Voor het type fout heeft de indicatieve tabel een schikkingsvoorstel voorzien van vier wedstrijden. De bevoegde disciplinaire organen kunnen een bereik van 2 tot 8 wedstrijden schorsing hanteren", staat wat verder.



"Het enige element dat de speler ten goede komt, is dat hij geen voorgeschiedenis heeft. Het Bondsparket kwalificeert de feiten als ernstig en dient daarom geen schikkingsvoorstel in. De voorziene sanctie voor de overtreding - namelijk 4 wedstrijden - is niet in verhouding tot de ernst van de feiten."

Vanzeir moet dus wellicht meer dan 4 wedstrijden schorsing vrezen. Een aderlating voor Union, dat sterkhouder Vanzeir mogelijk de rest van de reguliere competitie zal moeten missen.