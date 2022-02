Ajax treft schikking van bijna 8 miljoen euro met familie van Nouri

Het drama met Abdelhak Nouri gebeurde in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd. Het toptalent hield ernstige en blijvende hersenschade over aan de hartstilstand.

Sindsdien waren de Nederlandse kampioen en de familie van Nouri verwikkeld in een procedureslag over de omvang van de schade. Ajax erkende eerder dat de medische zorg in de acute fase op het veld niet adequaat was verlopen en erkende de aansprakelijkheid daarvoor als werkgever.



Ajax trof nu een minnelijke schikking van 7,85 miljoen euro netto met de familie van de voetballer. De club vergoedde reeds alle kosten die gemaakt werden voor de verpleging en verzorging van Nouri en belooft dit ook in de toekomst te blijven doen.