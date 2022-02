De noordse combinatie, het laatste olympische mannenbastion: "Waanzin in 21e eeuw"

"Ik denk dat het waanzinnig is dat we in de 21e eeuw leven en we als vrouw nog altijd ongelijkheid moeten ervaren. Niet enkel in het dagelijks leven, maar ook in de sport waar we onze ziel in stoppen."

"Dit voelt zo oneerlijk aan. Hoe kan het dat we de enige olympische sport zijn die enkel voor mannen is." Aan het woord is Annika Malacinski, een 20-jarige Amerikaanse atlete in de noordse combinatie.

Ze is niet in actie gekomen op de Winterspelen in Peking en dat heeft een goeie reden: er is enkel een mannencompetitie van de noordse combinatie op de Spelen.

In 2018 besliste het IOC dat de noordse combinatie bij de vrouwen nog niet genoeg ontwikkeld was om opgenomen te worden op het programma van Peking. Het is de enige sport op de Winterspelen die enkel door mannen wordt beoefend.

En dat is moeilijk te verdedigen in tijden waarin gendergelijkheid zo belangrijk is en er in bijna elke sport gemengde estafettes gehouden worden. Het FIS, de internationale skifederatie, gaat er zelf niet mee akkoord en organiseerde in 2020 voor het eerst een WB voor vrouwen.