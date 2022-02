Eén dag uit isolatie, maar genekt door verkeerde afslag en twee landgenoten

Bij aankomst in China kleurde de coronatest van Jarl Magnus Riiber rood. Twee weken in isolatie was het verdict voor een van de favorieten op de Noordse combinatie.

De olympische wedstrijd met de normale schans moest Riiber, goed voor 43 zeges in 57 wereldbekerwedstrijden, vanuit het isolatiehotel bekijken, maar gisteren werd hij net op tijd vrijgelaten om bovenaan de grote schans te verschijnen.

En of hij gemotiveerd was: met een indrukwekkende sprong van 142 meter mocht hij als leider aan de langlaufwedstrijd beginnen, met een voorsprong van 44 seconden.

Riiber hield ook goed stand in het eerste kwart van de wedstrijd, maar nam dan een verkeerde afslag. Zijn voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, Manuel Faistt en Akito Watabe kwamen hem vooraan vergezellen.

Toch zou slechts één van die drie koplopers het podium halen, want een Noors duo had nog een stevige eindsprint in de benen. Jørgen Grabaak, al goed voor zilver op de normale schans, begon als twaalfde met ruim 2 minuten achterstand, maar staat bekend voor zijn explosieve eindsprint.

De olympische kampioen van 2014 nam in de laatste rechte lijn de koplopers nog te grazen. Zijn landgenoot Jens Oftebro werd meegezogen in zijn zog en zorgde voor een Noors een-tweetje. De Japanner Watabe pakte het brons.

En Riiber dan? Die zat na 7,5 kilometer door zijn beste krachten heen en eindigde als achtste.